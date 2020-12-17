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فن

بفستان أنيق.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منه فضالي في الصورة بإطلالة ناعمة بفستان بلون الروز ومكياج لافت .

وعلقت منة فضالي على الصورة  قائلة: "حلمك ليس له تاريخ انتهاء، خذ نفسًا عميقًا وحاول مرة أخرى".

وحازت الصورة على إعجاب كثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات عليها كالآتي:
قمر ، تجنني ، احلي واحدة

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. 

كانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وتستكمل منة فضالي تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

 مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.
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