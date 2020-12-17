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رياضة

استياء بين الأندية بسبب مواعيد دوري البراعم.. صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
عمت حالة من الاستياء بين الأندية التابعة لمنطقة القاهرة لكرة القدم بسبب مواعيد دوري البراعم الذى ينطلق غدا الجمعة.

وأعلنت منطقة القاهرة لكرة القدم مواعيد مباريات دوري البراعم والذى يقام من مجموعتين ابتداء من الثامنة صباحا وهو ما جعل أولياء أمور اللاعبين يشكون لأنديتهم من سوء اختيار التوقيت في الصباح الباكر مما يجعل الجميع يعانى في الاستيقاظ مبكرا والتعرض لزحمة المواصلات للوصول الى ملاعب المباريات.

كما ذهب بعض أولياء أمور اللاعبين الى أن اللعب في الصباح الباكر غير صحي للاعبين الذين خاصة أن هناك فرق مواليد 2011.

وناشد أولياء أمور لاعبى الأندية منطقة القاهرة لكرة القدم خاصة أيمن حسان المسئول عن لجنة المسابقات بالنظر مرة أخرى فى تلك المواعيد.
استياء بين الأندية بسبب مواعيد دوري البراعم.. صور
استياء بين الأندية بسبب مواعيد دوري البراعم.. صور
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