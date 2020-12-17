ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالتزامن مع الإغلاق.. ارتفاع كبير في وفيات كورونا بألمانيا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
Advertisements
قسم الخارجي
كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، عن تسجيل 26 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و698 حالة وفاة.


وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت حتى الآن مليونا و406 آلاف و161 إصابة بالفيروس، و24125 حالة وفاة.


ودخلت ألمانيا، أمس الأربعاء، في إغلاق هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، في محاولة للسيطرة على حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.


وكانت المخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في ألمانيا دفعت المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات الـ16 للإعلان عن إغلاق صارم حتى 10 يناير على أقرب تقدير.


يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت ألمانيا قفزة قياسية في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمان "صعبين جدا".


فيما وصف الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، في خطاب تليفزيوني، الاثنين الماضي، الوضع مرة أخرى بأنه "خطير للغاية"، مضيفا أن وضع العدوى يهدد بالخروج عن السيطرة.


وستظل المتاجر والمدارس مغلقة اعتبارًا من اليوم في إطار تشديد القيود قبل عيد الميلاد بعد الإغلاق الجزئي في نوفمبر الماضي، حيث تم فيه إغلاق الحانات والمطاعم لكنه فشل في احتواء الموجة الثانية من كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا

لأول مرة منذ بداية الجائحة.. ألمانيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

قفزة جديدة في إصابات كورونا بألمانيا.. وميركل: نشهد ضوءا في نهاية النفق

مسودة قرار صعب أمام ميركل.. إغلاق تام في ألمانيا ولا استثناءات

إغلاق تام في عموم البلاد.. ميركل تعلن القرار الصعب لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

طارق شوقي: إغلاق المدارس بسبب كورونا قرار مديريتى التعليم والصحة فقط

الداخلية السعودية تنفذ حكم القصاص في متهم بجريمة قتل

أول تعليق من جنى عمرو دياب بعد طرح برومو محسود لوالدها.. شاهد

احذروا التقارب.. حقيقة تأثير كورونا على الرغبة الجنسية

عدوية يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير وسر ابتعاد الجميع عنه

سر صيغة الصلاة النارية في تفريج الكرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن