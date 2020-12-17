مركز تحديث الصناعة: نخدم 13 ألف منشأة صناعية

أكد محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن مركز تحديث الصناعة يعمل حاليًا مع مخلف الجهات ومؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لكافة الخدمات التي يقدمها المركز ومنها الجهات الدولية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية ثما إعداد خطة عمل تفصيلية.





وتابع أن تأسس مركز تحديث الصناعة عام 2000 لدفع الصناعة المصرية حديثة وتنافسية ومستدامة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومن أهدافه تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المهارات البشرية، والإعداد للثروة التكنولوجية الرابعة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث والتسويق.

وأشار أن المركز يمتلك 15 فرعًا وخدم أكثر من 13 ألف منشأة صناعية بالإضافة إلى توفير بيانات لنحو 15 ألف منشأة وإصدار 23 استراتيجية.

وأضاف أن المركز أضاف حدثيًا قطاعين جدد ضمن مهامه وهما قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الرقمية بإعتبارهما المحرك والقاطرة لباقي القطاعات الرئيسية التي يعمل عليها المركز، ومنها الغذائية والهندسية والصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والكيماويات ومواد البناء، وغيرها.

وأشار إلى أن المركز يعمل علي جميع القطاعات الاقتصادية علي المستوي الفردي "الشركات" أو علي مستوي المجمعات الصناعية، وفي مختلف الخدمات تعمل لتأهيل المصنع للنفاذ الي الأسواق، واختيار السوق المناسب ودراسة الأسواق الواعدة والاحتياجات الفعلية للعملاء وبالتالي نمتلك جزء من الدراسات التسويقية بالإضافة إلي العمل علي الدعم المؤسسي والحوكمة بمفهوم الإدارة الرشيدة.

وأضاف أن المركز يقوم ببحث الافكار والمقترحات حول تعميق التصنيع المحلي، بالاضافة إلي تقديم برنامج تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر وبرنامج بناء القدرات والمعرفة للمهندسين والفنيين، فضلا ً عن برنامج تنمية الصادرات.

وقال إن مركز تحديث الصناعة يقوم حاليا ببحث التعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة خاصة في مشروع الاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد علي الطاقات الملوثة والتوجه نحو الطاقات النظيفة ورعاية برنامج لتنمية المهن الحرفية، وبرامج الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح أن المركز أطلق "حضانة كريتيف أب" لريادة الأعمال، بهدف دعم الأفكار الريادية خاصة التي تهدف إلي خفض تكاليف الإنتاج وعمل تشبيك بين الصناع ورواد الأعمال وجهات التمويل.

وأكد أن المركز يعمل علي تنفيذ أولويات وزارة التجارة والصناعة، وهي زيادة مساهمة الناتج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النمو الصناعي وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، بالاضافة إلي أنشاء ملف متخصص لأفريقيا والتكامل الإقليمي.

وأضاف، كما يعمل المركز في بناء استراتيجية تحديث الصناعة والمساهمة في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والعمل علي تنمية نحو 11 قطاعا رئيسيا، موضحًا أن الثروة التكنولوجية الرابعة تؤثر بشكل كبير علي تحسين وزيادة الإنتاجية بالإعتماد علي الابتكار والتصميمات.