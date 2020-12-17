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مرأة

احذروا التقارب.. حقيقة تأثير كورونا على الرغبة الجنسية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
تأثير كورونا على
تأثير كورونا على الرغبة الجنسية
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أسماء عبد الحفيظ

انتشرت أقاويل حول تأثير كورونا علي الرغبة الجنسية خلال الساعات الماضية مما جعلها تتصدر مؤشر البحث جوجل، وذلك عقب تصريح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا حيث قال إن بعض المتعافين من فيروس كورونا المُستجّد ثبتت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية وتوتر نفسي وخمول.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقّدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن التجارب التي أجرتها مصر على لقاحات كورونا، كانت على لقاحين صينيين، يعتمدان على نفس التكنولوجيا، ولكنهما يختلفان في التركيبات، مشيرًا إلى أن اللقاح الذي أثبت نتيجة أقوى هو اللقاح الذي تم اعتماده.

وأعلن رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المُستجدّ، عن تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح من الفئات التي لها الأولوية في الحصول عليه.

من جانبه أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الدراسات لم تثبت وجود تأثير مباشر أو علاقة مباشرة بين فيروس الكورونا و رغبة الرجل الجنسية.
ولكن يمكن أن تتأثر رغبة الرجل ومخاوفه فى ظل الأوضاع الراهن لانتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، انه يجب تجنب ممارسة العلاقة الحميمة قدر الامكان خلال هذه الفترة خاصة اذا كان احد الزوجين يضطر للخروج من المنزل او الاحتكاك بالآخرين فقد يكون مصابا بالفيروس ولا تظهر عليه اعراض.

واضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن العلاقة الجنسية تتطلب اقتراب الشخصين من بعضهما جدا مما يزيد من احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الفم او الانف هذا بغض النظر عن مسألة انتقاله من خلال العلاقة ذاتها.

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