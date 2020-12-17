الفتوى والتشريع: خضوع مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة للضريبة المقررة بالقانون 91

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة يسري هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع المرتبات التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.





وصرح المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الفتوى صدرت تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم، وأن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها.



