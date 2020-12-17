ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: إتمام صلح فى نزاع بين 4 عائلات بـ المنيا والفيوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين 4 عائلات بنطاق محافظتى المنيا والفيوم، وذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالإشتراك مع قطاع الأمن العام  فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة ديمواس.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة سنورس وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات ، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن