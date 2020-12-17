الداخلية: إتمام صلح فى نزاع بين 4 عائلات بـ المنيا والفيوم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين 4 عائلات بنطاق محافظتى المنيا والفيوم، وذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.





حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة ديمواس.





كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة سنورس وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"





حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات ، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .