اختيار نائب رئيس جامعة بنها السابق عضوًا باعتماد الجامعات السعودية

هنأ الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب لاختياره عضوا باللجنة الدولية للاعتماد الأكاديمي للجامعات بالسعودية مع عدد من الخبراء من أيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.









وأعرب السعيد عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذى حققه الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة السابق باعتباره أحد خبراء الجودة والإعتماد الأكاديمي ، مشيرا إلى أن جامعة بنها تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والذين يحققون نجاحات تعد فخرا للجامعة وجميع العاملين بها.





يذكر أن الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها السابق لشئون التعليم والطلاب، حاصل أيضا على دبلوم الجودة والاعتماد الأكاديمي فى التعليم العالي من جامعة ملبورن باستراليا ، و ترأس عدد من زيارات الاعتماد الأكاديمي بجامعات بمصر والمملكة العربية السعودية.





وأكد المغربى أهمية عمليات الاعتماد الاكاديمي للتأكد من وجود نظام داخلى للجودة يتابع ويطور جودة عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية بالجامعات.



