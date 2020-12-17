شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول أكثر من 3 أكواب شاى

يشتهر الشاي الأخضر أنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي، ويساهم في تسهيل عملية الهضم، ومع ذلك يمكن تناول الشاي الأخضر بشكل مفرط أن يتسبب في آثار جانبية عند استهلاكه بشكل يومي.





قال الدكتور أنجو سود أخصائي التغذية في بنغالور، إنه يمكن للإفراط في الشاي الأخضر أن يتسبب في إصابة الجسم بالجفاف وزيادة الحموضة في المعدة والانتفاخ ارتجاع الأحماض في المعدة ونقص المعادن في الجسم كـ الحديد.





لذا أوصى الدكتور سود، أنه لا يجب استهلاك أكثر من 3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، لما له من أضرار كثيرة، وهو ما سنقوم بتوضيحها في السطور التالية، وفقا لما جاء في موقع ndtv.





1- اضطرابات النوم:

يتكون الشاي الأخضر من مادة الكافيين، والإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، وتشمل الصداع واضطرابات النوم والتهيج والقلق والحموضة المعوية وغيرها. لذلك، من الضروري ألا تتناول أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم.





2- اضطرابات المعدة:

شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة؛ حيث إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة البوليفينول المعروفة باسم العفص التي تزيد من حمض المعدة، مما يؤدي إلى آلام المعدة، والشعور بالغثيان، والحرقان أو حتى الإمساك.





3- نقص الحديد في الجسم:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين المعروفة بقدرتها على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الوزن. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استهلاكه المفرط إلى انخفاض امتصاص الحديد في الجسم.







4- الجفاف:

ويعتبر الشاي الأخضر مدرا طبيعيا للبول، مما يؤدي إلى فقدان الجسم للماء، وبالتالي فإن الإفراط في شرب الشاي الأخضر يمكن أن يسبب التبول المفرط مما يؤدي إلى الجفاف واختلال توازن الجسم.

5- يتعارض مع بعض الأدوية:

في حين أنه من الآمن للأشخاص الأصحاء تناول ما لا يقل عن كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، إلا أنه قد لا يعتبر آمنًا لمن يتناولون الأدوية. يمكن أن يؤدي الجمع بين الشاي الأخضر والمضادات الحيوية والمنشطات وأدوية الربو أو أي دواء آخر إلى خطر تليف الكبد.





مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

