محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح





تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.









رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبعض المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.





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حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترع بقرية عرب الكلابات الشرقية وشاهد أعمال التبطين التي يجرى تنفيذها والتقى المهندسين المشرفين على المشروع ومسئولى الشركة المنفذة واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ مصدرًا تعليماته بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقا للاشتراطات والمواصفات.



