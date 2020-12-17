محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.
رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبعض المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.
اقرأ أيضا :
حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترع بقرية عرب الكلابات الشرقية وشاهد أعمال التبطين التي يجرى تنفيذها والتقى المهندسين المشرفين على المشروع ومسئولى الشركة المنفذة واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ مصدرًا تعليماته بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقا للاشتراطات والمواصفات.
وقال محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعى إلى الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذي يعد نقلة حضارية في القرى والنجوع لتطوير شبكة الترع والمصارف في أسرع وقت ممكن وذلك لتحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعي ملموس في تلك المناطق فضلًا عن تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك المشاريع التي تقدم خدمات للمواطنين مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات الفنية والقياسية في التنفيذ بقرى ومراكز المحافظة وذلك تحت اشراف مسئولي الرى ورؤساء المراكز والأحياء.