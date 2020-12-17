قمة السيسي – بن زايد.. نواب: الزيارة جاءت في توقيت مهم.. وتدعم قوة العلاقات الثنائية.. وترسخ لاستقرار أكبر في المنطقة

علاء عابد: قمة السيسي وبن زايد تؤكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات

الشريف: القمة المصرية الإماراتية جاءت في توقيت هام

برلماني: لقاء القمة بين السيسي وبن زايد تأكيد على متانة العلاقات بين الدولتين









أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، والتي جاءت في توقيت مهم، وتعبر عن مدى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقالوا إن قوة العلاقات المصرية – الإماراتية مهم لاستقرار المنطقة.









بداية، أشاد النائب علاء عابد، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشتها القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيد الجانبين على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وكذلك موضوعات التعاون الثنائى.









وأوضح "عابد" أن هذه القمة تأتي فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات والتى أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتستمر عبر عقود وتزداد قوة بإرادة مشتركة صادقة فى إطار من الأخوة والاحترام المتبادل والثقة والتفاهم والمصير المشترك، حيث أثبتت السنوات الأخيرة فعالية تلك العلاقات فى مواجهة المخاطر التى استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.









وقال النائب، فى بيان أصدره اليوم، الخميس، إن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة وأبو ظبى، مثمنا إشادة الرئيس السيسى خلال اللقاء بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية الإماراتية فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها والنمو الملحوظ فى معدل التبادل التجارى وحجم الاستثمارات والحرص المشترك للمضى قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.









وأشاد باهتمام الجانبين بالملفات المطروحة على الساحة الإقليمية كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر، خاصة أن القمة عكست تفاهمًا متبادلًا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدى للمخاطر التى تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة، حيث شدد الرئيس السيسى فى هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصرى ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.









وثمن النائب علاء عابد تأكيد الشيخ محمد بن زايد بأن زيارته الحالية لمصر تأتى استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين وأهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدورى والمكثف بين مصر والإمارات حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجى الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها المنطقة فى الوقت الراهن.









من جانبه، أكد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، أهمية القمة التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد وولي عهد أبو ظبي، مشيرا إلى أن هذه القمة جاءت في توقيت غاية في الأهمية لمواجهة التحديات التى تتعرض لها المنطقة.









وقال "الشريف"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن هذه القمة الناجحة أكدت على مجموعة من الرسائل المهمة والعاجلة للحفاظ على الأمن القومى العربى والخليجى، وفى مقدمتها أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين مصر والإمارات على مر التاريخ، وهناك تطابق فى وجهتى نظر القاهرة وأبو ظبى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، كما أن القمة أكدت قدرة الدولتين على تحقيق الاستقرار داخل المنطقة العربية ومنطقة الخليج.









وأضاف أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يقدر ويثمن الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات الشقيقة في دعم الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية وأهمية تلك العلاقات في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة وشعوبها، مشيرا إلى أن التطور الكبير على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات كان ولا يزال وسيظل له هدفه الرئيسى والمعلن والواضح أمام العالم كله وهو تعزيز وتعميق التحالف الاستراتيجي بينهما ودعم وحدة الصف العربي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة.









وأشاد النائب أحمد حلمى الشريف بجميع القضايا التى تناولتها القمة المصرية الإماراتية لتحقيق الاستقرار داخل المنطقة ومواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية، خاصة داخل سوريا وليبيا واليمن وإعطاء أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية لتحقيق حلم الشعب الفلسطينى فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات يجب أن تكون هى النموذج الأمثل للعلاقات التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.









فيما أكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء القمة بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا: "يأتي في توقيت هام وحساس ووسط تطورات عدة تمر بها المنطقة العربية علاوة على انتخاب رئيس أمريكي جديد".









وأضاف قاسم، في بيان له اليوم، أن العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات مثال بارز لنمو وتطور العلاقات المصرية – العربية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تطابقا تاما بين وجهات النظر المصرية والإماراتية فيما يخص مواجهة الإرهاب أو مواجهة التحديات والتدخلات الخارجية، التي تجابه المنطقة في العموم وتواجه منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.









وشدد عضو مجلس النواب على أهمية لقاء القمة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، خصوصا أنه تطرق إلى العديد من الملفات البارزة المطروحة في المنطقة العربية، سواء سوريا أو اليمن أو ليبيا أو القضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر، وعكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا، على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية. والرفض التام للتدخلات الأجنبية لتحقيق أجندات معينة لا تبغي الخير للمنطقة.









وثمن نائب موقف مصر في التزامها بالحفاظ على أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري.