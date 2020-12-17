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رياضة

سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا ويدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة الاتحاد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:31 م
فريق سموحة
فريق سموحة
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منتصر الرفاعي
أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الأربعاء، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة  فريق الاتحاد السكندرى غدًا الجمعة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى الخامسة مساء اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق الليلة استعدادًا لمواجهة "زعيم الثغر".

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتيكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصًا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد، بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة غزل المحلة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وشاهد أحمد سامى مدرب سموحة بعض مباريات الاتحاد السكندرى طوال الأيام الماضية من أجل وضع يده على نقاط القوة والضعف فى المنافس خصوصا فى ظل قوة المنافس والذى يضم لاعبين على مستوى عال للغاية.

واستقر مدرب سموحة على إجراء بعض التعديلات على صفوف التشكيلة التى سيخوض بها اللقاء بعد اكتمال جاهزية بعض الصفقات الجديدة ، وبات على غزال لاعب الوسط هو الأقرب لقيادة وسط الفريق فى ديربى الإسكندرية.
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