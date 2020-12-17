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منوعات

أحسن من مفيش.. علماء يجيزون ارتداء الكمامة مرتين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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نهى حمدي
توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتداء القناع المستخدم قد يكون أقل فعالية في الحماية من فيروس كورونا من عدم ارتدائه على الإطلاق

 قام باحثون بفحص أقنعة جراحية من ثلاث طبقات ، والتي تعد شائعة جدًا بين المتخصصين في الرعاية الصحية، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية. 

ووجدوا أن هذه الأقنعة ، عندما تكون جديدة ، يمكنها تصفية ما يقرب من ثلاثة أرباع الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والتي تكون مسؤولة بشكل أكبر عن العدوى.

ولكن عند استخدامها أكثر من مرة، فإنها تقوم بتصفية ربع القطرات الضئيلة فقط لأن الأقنعة تتشوه مع كل تآكل.

ولكن يقول الفريق من جامعة "ماساتشوستس لويل" وجامعة "كاليفورنيا بابتيست" إن النتائج تقدم دليلًا على سبب وجوب مراعاة شكل القناع عند فحص الحماية وتصميم أقنعة جديدة.

وقال أحد الاساتذة المشاركين في الدراسة وتخصصه مجال الهندسة الطبية الحيوية، إنه من الطبيعي أن نعتقد أن ارتداء القناع ، بغض النظر عن الجديد أو القديم ، يجب أن يكون دائمًا أفضل من لا شيء.

تظهر نتائجنا أن هذا الاعتقاد صحيح فقط للجسيمات التي يزيد حجمها عن خمسة ميكرومتر ، ولكن ليس للجزيئات الدقيقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر.

تعتبر الأقنعة ثلاثية الطبقات من بين أكثر الأقنعة الموصى بها من قبل المتخصصين الصحيين لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بـ COVID-19.

الطبقة الداخلية مصنوعة من مادة ماصة، والطبقات الوسطى تعمل كمرشح والمخرج فيما بعد مصنوع من مادة غير ماصة.

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Physics of Fluids ، طور الفريق نموذجًا حاسوبيًا لشخص يرتدي قناعًا جراحيًا به طيات، بعد ذلك ، نظروا في سلوك الهباء الجوي ، والقطرات السائلة والجزيئات الصغيرة التي يمكن أن تبقى في الهواء، ثم قام النموذج بتتبع مكان هبوط الرذاذ على القناع والوجه ، وما إذا كان قد شق طريقه إلى الأنف أو الرئتين.

أظهرت الأداة أنه عندما يرتدي الأشخاص الأقنعة ، فإنها تغير طريقة تدفق الهواء حول الوجه، ووجد الباحثون أن الهواء لا يدخل من خلال الأنف والفم في نقاط محددة ، بل من خلال سطح القناع بأكمله بسرعات منخفضة، فيما  بعد نظروا في كفاءة الترشيح للأقنعة ثلاثية الطبقات.

ووجدوا أنه عندما تكون جديدة، يمكنهم تصفية 65 في المائة من الجسيمات ، ولكن عند استخدامها ، يمكنهم تصفية 25 في المائة فقط، وهذا يعني أن القناع ، عندما يكون جديدًا يوفر حماية جيدة ، لكن ارتدائه عدة مرات قد يكون أسوأ من عدم ارتداء قناع على الإطلاق.

يعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى أن ثنيات القناع الجراحي تؤثر على أنماط تدفق الهواء، وعند استخدامها مرارًا وتكرارًا ، فإنها تغير شكلها وتقل فعاليتها.
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