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محافظات

بمشاركة ذوي الهمم.. محافظة المنيا تختتم فعاليات تعزيز المواطنة في ملوي بمهرجان رياضي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:23 م
فعاليات تعزيز المواطنة
فعاليات تعزيز المواطنة
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ايمن رياض
اختتمت محافظة المنيا فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان الفعاليات شارك فيها مديرية الشباب والرياضة، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية التربية والتعليم، مديرية التموين، مديرية الصحة، وذلك من خلال تنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كافة المجالات .

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ونظمت مديرية الشباب والرياضة، عددا من الانشطة الرياضة في ختام الفعاليات تحت عنوان "كلنا واحد" ضمن مشروع المواطنه وقبول الاخر، من خلال عمل دوره رياضية وسباقات لذوي الاحتياجات الخاصة ومعسكرات للنظافة وذلك بمركز شباب دير البرشا، كما شارك فى الفعاليات شباب القرية والقرى المجاورة لها، بالإضافة لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة.

كما واصلت مديريتا الصحة والتربية والتعليم، تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الصحية والتعليمية والتثقيفية، حيث نظمت مديرية الصحة قافله علاجيه مجانية، شملت تخصصات تنظيم اسره، نساء، باطنه، اطفال واسنان، كما نفذت مديرية التربية والتعليم، بعض الانشطة ومسابقة بين الطلاب بإدارة ملوي التعليمية، تضمنت الأنشطة ندوة عن التسامح وورشة عمل عن درء الفتنة، ومسرحية حول المواطنة ونشيد وطني، ودوري كرة قدم، وأعمال فنية.

كما أعلنت مديرية التموين، عن تنظيم قوافل تموينية، مكونة من 6 سيارات محملة بجميع السلع والمواد الغذائية التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، كما تم ارسال السلع والمواد الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع من بداية تنفيذ تلك الفعاليات، وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالقرية.

وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء القري في العمل التنفيذي، مؤكدا أنهم المحرك الأساسي والبداية الناجحة في جميع الملفات والقطاعات التي تعمل فيها المحافظة، مشددا على حسن اختيارهم وانتقاء أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد للاختبارات التي تجريها المحافظة لاختيار  قيادات تنفيذية جديدة من رؤساء للقري ونواب رؤساء للمدن، وذلك لتجديد الدماء بالوحدات المحلية والقروية، حيث تم إعداد اختبارات الكترونية لاختيار أفضل العناصر.

أكد المحافظ على أهمية درو رؤساء القري في متابعة تنفيذ الإزالات لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة الى جانب المرور الدوري على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق وكذلك فحص المعدات وصيانتها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والإبلاغ عن أي عوائق، واستكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، والمتابعة الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال ، مشددا على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.
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