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تعليم

غلق 4 مراكز تعليمية و8 منشآت مخالفة.. الإسكندرية تنتفض ضد خرق الإجراءات الاحترازية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحلات والمولات التجارية والمقاهي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المحافظة أعلى الإصابات بكوفيد-19.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة، أغلق فيها عدد 3 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، في وجود قوات التدخل السريع بالحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي انشطه تعليميه خارج المدارس. 


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وشددت شعبان على أن الحملات مستمرة بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي سلامة المواطنين.

اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه يوجه بمواصلة الحملات المكبرة لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتُسفر الحملة عن إغلاق وتشميع 9 منشآت مخالفة .

وشن حي ثان المنتزه، حملة مكبرة بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة .

وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق (9)تسع منشآت بيانهم كالآتي:

1. إعادة إغلاق وتشميع سنتر الأكاديمية الكائن بمنطقة أبي قير  . 

2. إغلاق وتشميع بلاي ستيشن أرسنال بشارع الجهاد بمنطقة أبي قير . 

3. إغلاق وتشميع سنتر التميز الكائن بشارع الجهاد بمنطقة أبي قير.

4. إغلاق وتشميع بلاي ستيشن فري نت بشارع الجهاد بمنطقة أبي قير.

5. إعادة إغلاق وتشميع سنتر النورس الكائن بمنطقة أبي قير.

6. إغلاق وتشميع بلاي ستيشن بدون اسم بشارع مسجد الواحد الأحد المتفرع من شارع 45.

7. إغلاق وتشميع بلاي ستيشن برشلونة الكائن بشارع الأمانة المتفرع من شارع 30.

8. إغلاق وتشميع كافيه باب الخلق الكائن بشارع 30 عرامة .

9. إغلاق وتشميع كافيه الفراعنة الكائن بشارع مسجد الواحد الأحد المتفرع من شارع 45 .

جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي ( مدير إدارة الخدمات ، العضو القانوني ، مدير المتابعة الميدانية  ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات ، ممثل إدارة إشغال الطريق ، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية ) ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقد شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار غلق مراكز الدروس الخصوصية، دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


غلق 4 مراكز تعليمية و8 منشآت مخالفة.. الإسكندرية تنتفض ضد خرق الإجراءات الاحترازية
غلق 4 مراكز تعليمية و8 منشآت مخالفة.. الإسكندرية تنتفض ضد خرق الإجراءات الاحترازية
غلق 4 مراكز تعليمية و8 منشآت مخالفة.. الإسكندرية تنتفض ضد خرق الإجراءات الاحترازية
غلق 4 مراكز تعليمية و8 منشآت مخالفة.. الإسكندرية تنتفض ضد خرق الإجراءات الاحترازية
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