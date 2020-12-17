حملة تعقيم وتطهير بموقف الأزهر لسيارات الأجرة في أسيوط.. شاهد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تعقيم وتطهير كافة المنشأت الحكومية وغير الحكومية واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خطر انتقال العدوى والحد من انتشار الفيروس.





وشدد محافظ أسيوط على شن حملات مفاجئة على كافة القطاعات الخدمية خاصة حملات إزالة المرافق والاشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف وحرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية لهذه الخدمات بكافة الخدمات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة.





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وأضاف محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملة مرافق وتطهير وتعقيم لموقف الأزهر بحي غرب أسيوط وذلك ضمن خطة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة المترددين والمسافرين والوافدين من المواطنين ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" يرافقه أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ، ووليد فاروق عابدين مسئول بوحدة مشروع المواقف التابع للمحافظة وبمشاركة معدات وعمال رئاسة حي غرب أسيوط وبالتنسيق مع إدارة المواقف فضلًا عن حملة لإزالة المرافق والتعديات على حرم الطريق من مداخل ومخارج الموقف ورفع اشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر ضد المخالفين وعدم التهاون في تطبيق القانون بالاضافة إلى رفع تعديات ومخالفات المحال التجارية نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة وتعوق حركة دخول وخروج المواطنين والسيارات من وإلى الموقف.





كان محافظ اسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية .



