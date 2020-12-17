القبض على لصوص اقتحموا شركة بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة شركة بمدينة نصر وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.





تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم ، قرر بإكتشافه كسر باب الشركة وسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول من داخلها.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلَين، ربة منزل "لإثنين منهما معلومات جنائية" تم ضبطهم.





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات واقعة السرقة.





كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة بإسم ربة المنزل - مصوغات ذهبية - كمية من الأجهزة الكهربائية-كمية من الأثاث المنزلى والمفروشات- 4 هواتف محمول- 2 فيزا كارد بإسم إثنين من المتهمين مودع بهما مبلغ مالى) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.