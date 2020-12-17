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أخبار العالم

يحدث في أفريقيا.. إصابات كورونا تقترب من الـ 2.5 مليون حالة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:28 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,429,662  حالة من بينهم 57,422  حالة وفاة وتعافي 2,057,104 حالة من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه موريتانيا تسجيل 8 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 33 حالة شفاء. 

وقالت وزارة الصحة الموريتانية إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1737 فحصا بينها 104 فحوص متابعة 1633 فحص تشخيص، مشيرة إلى أن  عدد الإصابات بلغ 11629 بينها 244 وفاة و 8281 حالة شفاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من "خطر كبير" لزيادة تفشي الوباء في أوائل 2021.

وفي وقت سابق، دقت دراسة حديثة "ناقوس الخطر" بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث قالت إن نسبة كبيرة من سكان العالم لن يحصلوا عليه قبل عام 2022.

وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "ذا بي إم جي" المتخصصة بالموضوعات الطبية، فإن واحدا من بين كل أربعة أشخاص حول العالم قد لا يتمكنون من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا حتى سنة 2022.

وأشار الباحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، أن أكثر التطعيمات الخاصة بوباء كوفيد-19، هي من نصيب البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي تشكّل 14 في المئة فقط من تعداد سكان العالم.

وفي حال تمكن جميع مصنعي اللقاحات من زيادة إنتاجهم، فسيكون ما يقارب الستة مليارات جرعة متاحة مع نهاية العام المقبل، ليظل ربع سكان العالم من دون لقاح حتى حلول 2022، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى نتائجهم بناء على تقييم الطلبات المسبقة للقاحات كورونا حول العالم، والتي تم الإعلان عنها علنا قبل أي موافقة تنظيمية.
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