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أخبار العالم

تناول الطعام مع ماكرون.. رئيس الوزراء الإسباني يدخل الحجر الصحي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:35 م
رئيس وزراء أسبانيا
رئيس وزراء أسبانيا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، دخول رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، العزل الذاتي، حتى يوم 24 ديسمبر الجاري، عقب تناوله الغذاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الماضي. 

وأعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، اليوم الخميس، دخول الرئيس الفرنسي العزل الذاتي لمدة 7 أيام، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكان القصر الرئاسي الفرنسي كشف عن إيجابية مسحة ماكرون، ما أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ومن ناحية أخرى، كشفت السلطات الفرنسية أنه سيُسمح لفئة واحدة من النجاة من محظورات فترة أعياد الميلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التزام هذه الفئة بلبس الكمامات وعدم اللمس، كالتقبيل والسلام، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيُسمح للمقيمين في دور الرعاية الفرنسية بقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم خلال أعياد الميلاد في محاولة لمعالجة الوحدة التي يعيشونها، حتى لو كانت نتيجة اختبارهم (القاطنين في دور الرعاية) إيجابية بفيروس كورونا Covid-19، وهذا وفق ما ذكرت الحكومة الفرنسية، التي أكدت إن الزوار سيجب عليهم الحضور وفق اجراءات احترازية كبيرة.

 وسيتم تطبيق القواعد المخففة إلى حدٍ ما، في الفترة ما بين 15 ديسمبر و3 يناير، واعتبرت "أساسية" للحفاظ على الروابط الأسرية ومحاربة الوحدة.

يأتي ذلك بفرنسا وسط خلاف محتدم حول قواعد دور الرعاية في المملكة المتحدة، حيث انتقد العديد من الزوار حظر الزائرين لتسببه في أضرار جسيمة لصحة المتقاعدين.
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