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أخبار البلد

مبادرة "علاقات ثقافية" تجمع 7 سفراء أجانب فى محبة اللغة العربية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:05 م
شعار احتفالية اليوم
شعار احتفالية اليوم العالمي للغة العربية
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محمد وديع
في تجربة تعد الأولى من نوعها فى الاحتفالات التى تنظمها دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذى يحل غدا الجمعة 18 ديسمبر الجاري، وجهت وزارة الثقافة المصرية الدعوة لعدد من سفراء الدول الأجنبية اللذين يجيدون العربية للحديث عن تجربتهم مع اللغة العربية، وكان الهدف من هذا النشاط هو تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية ليس فقط باعتبارها وسيلة للتواصل بين المتحدثين بها، لكن باعتبار أن إجادتها يفتح الباب أمام  رصيد ضخم من التراث الثقافي والحضاري. 

ويأتي هذا النشاط  فى إطار مبادرة علاقات ثقافية التى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بهدف تحقيق مزيد من التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم المختلفة ، وتلبية لدعوة الأمم المتحدة لكافة دول العالم للاحتفال بهذا اليوم يومًا عالميًا للغة العربية ويتم تنظيمه بالتعاون بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة  الدكتورة سعاد شوقي والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.  

وقد لاقت هذه الدعوة ترحيب سفراء دول إندونيسيا وبريطانيا وبولندا والنمسا وكوريا الجنوبية واليابان واليونان، وتضمنت التسجيلات التى تلقتها وزارة الثقافة من السادة السفراء رؤى متنوعة وفريدة تتعلق بعلاقتهم باللغة العربية، وكيف ارتبطوا بها وما ضافت إليهم

ومن المقرر أن يتم بث رسائل السادة السفراء المصورة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلي للثقافة على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.
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