البطل الأولمبي محمد عبد الموجود يشارك فى البطولة الإفريقية للكبار للجودو 2020

برعاية وادي دجلة، يشارك لاعب المنتخب المصري للجودو محمد عبد الموجود، الذي يحتل المرتبة الـ27 عالميًا في وزن 66 كجم المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ضمن 9 لاعبين من المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية للكبار 2020 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





وتقام البطولة في دولة مدغشقر في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر من الشهر الجارى، وفي حال فوزه بالبطولة سيتم ارتفاع تصنيفه لتعزيز فرصة مشاركته في الدورة الأولمبية.





ويذكر أن أندية وادي دجلة تقوم بتقديم كل أوجه الرعاية والدعم المختلفة والتي تشمل الدعم المادي والمعنوي لـ 7 من الأبطال الرياضيين الواعدين في رياضات مختلفة من خلال تأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 القادمة وتحقيق نتائج مشرفة.





ويأتي ذلك في إطار مساهمات أندية وادي دجلة للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات والمساهمة الفعالة فى دعم مستقبل مصر الرياضي.