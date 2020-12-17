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فن

رانيا فريد شوقي: «اللي ييجي عند عيالي أكله »

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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منار نور
وجهت الفنانة رانيا فريد شوفي رسالة إلى ابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة جديده مع ابنتها، وعلقت علي الصورة قائلة: "احلي حضن في الدنيا ربنا يحفظ اولادنا جميعا و يبارك فيهم علي قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك إلا الضنا مافيش أغلي منه سبحان الله في لحظه حياتك بتتغير وتلاقي نفسك عايش عشانهم و مش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم وأسعدهم ومستقبلهم اللهم استودعك فلذة كبدي فانت خير الحافظين love u my baby " . 

جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" هو آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، من  تأليف أحمدعبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم ودعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وتشارك رانيا فريد شوقي في مسلسل ضربة معلم بدور فتاة بنت بلد وترتدي أزياء شعبية من العبايات.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"،

وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقى شاركت أيضا في مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى
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