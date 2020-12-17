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سيارات

مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:00 م
مرسيدس mercedes gen
مرسيدس mercedes gen h2
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اشرف عطية
أعلنت شركة مرسيدس، عملاق صناعة السيارات الألمانية، عن اختبارها لشاحنة هيدروجينية جديدة عملاقة تحت اسم مرسيدس mercedes gen h2 المخصصة للرحلات الطويلة، ويصل وزنها إلى 40 طنا مع قدرتها على حمل 25 طنا، وتصل السعة الإجمالية لخزانات الهيدروجين السائل إلى 80 كيلوجراما.


 تم تزويد مرسيدس mercedes gen h2 ببطارية كهربائية 70 كيلوواط\س، مع محركين كهربائيين بقوة إجمالية قصوى 900 حصان وعزم دوران يتعدى 4000 نيوتن متر في وضعيات محددة، ولكن المعدلات الطبيعية تتراجع إلى حوالي 624 حصانا وعزم دوران 3,000 نيوتن متر.


تستطيع مرسيدس mercedes gen h2 قطع مسافة 1000 كيلومتر لكل خزان، مع اعتماد الشاحنة على خزانين، ما يعني مدى إجمالي 2000 كيلومتر، ما يجعلها ممتازة ومناسبة للرحلات الطويلة، وأكدت مرسيدس تطوير الموديل الإنتاجي للشاحنة وطرحه في الأسواق خلال 3 أعوام.


تقوم شركة مرسيدس أيضا هذه الفترة باختبار الجيل الجديد من mercedes sl 2021 بإشراف مباشر من قسم AMG المختص بالسيارات الرياضية.


وظهر الموديل الجديد من mercedes sl 2021 في صور تجسسية جديدة بالسقف القماشي الجديد لتخفيف وزن السيارة وتوفير مساحة تخزينية أوسع مقارنة بالسقف الصلب الحالي القابل للسحب المشهور في طرازات الكوبيه كابورليه.


يتم الآن تطوير طراز mercedes sl 2021 الجديدة بالتوازي مع AMG GT القادمة مع تأكيد رئيس AMG، توبياس مورز، على أن السيارة ستكون "أكثر رياضية بكثير وستتوفر بهيئة الرودستر الكابورليه".


ستأتي الطرازات الجديدة من mercedes sl 2021 بمحرك 6 سلندر بقوة 435 حصانا وآخر V8 تيربو مزدوج بقوة 612 حصانًا، مع محرك ثالث هايبرد بقوة 800 حصان، وستنطلق السيارة في الأسواق في نهاية العام المقبل أو بداية 2022.
مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور
مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور
مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور
مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور
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