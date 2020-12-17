ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

السفير البريطاني في اليوم العالمي للغة العربية: "لغة أم كلثوم.. كيف لا أحبها؟"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:55 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
فى كلمته التي سوف تبثها غدا وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، يتحدث السفير البريطاني في مصر سير جيفري آدامز عن تجربته في تعلم اللغة العربية خلال فترة عمله في عدد من الدول العربية وحبه للغة العربية باعتبارها لغة كوكب الشرق أم كلثوم. 

وتأتي هذه الكلمة ضمن فعاليات نشاط تنظمه وزارة الثقافة ويبث علي شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: "وتحدث السادة السفراء بالعربية .." في إطار مبادرة علاقات ثقافية التي أطلقتها وزيرة الثقافة  الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن وزارة الثقافة المصرية قررت أن تتضمن احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية هذا العام  بث رسائل من سفراء الدول الأجنبية من غير الناطقين بالعربية يتحدثون فيها عن علاقتهم باللغة العربية، وكان الهدف من هذا النشاط هو تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية ليس فقط باعتبارها وسيلة للتواصل بين المتحدثين بها، لكن باعتبار أن إجادتها يفتح الباب أمام رصيد ضخم من التراث الثقافي والحضاري. 

وسوف تبث هذه الكلمات على حساب المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية على الفيسبوك يوم الجمعة القادم  وعدد من المواقع الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

د. محمد محمد داود يكتب: العربية فى اليوم العالمى لها

حافظوا على هويتكم.. مبادرة شاملة للبحوث الإسلامية لدعم اللغة العربية

وزيرة الهجرة: المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تستهدف الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر

مباردة "علاقات ثقافية" تجمع بين 7 سفراء أجانب فى محبة اللغة العربية

6 سفراء يتحدثون العربية وتكريم مترجمين مصريين بالقاهرة في احتفالات الثقافة باليوم العالمي للغة العربية

كيف يحتفل الأزهر باليوم العالمي للغة العربية.. حملة لتصحيح الأخطاء على اللافتات ومبادرات من مجمع البحوث وندوات بكليات الجامعة

ترشيحاتنا

إصابة الفنانة دانا حمدان بـ فيروس كورونا

بعد قليل.. الداخلية تعلن نتيجة القبول للدفعة الجديدة في أكاديمية الشرطة

المالك أم صاحب العقار.. مجلس الدولة يحدد مخالفات التصالح

الكيلو بـ 7 جنيهات.. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ضربة موجعة .. إصابة محمد حمدي نجم بيراميدز بكورونا قبل ساعات من مواجهة الزمالك

خلطة أروبارينا.. صراع مصري بوركينى لخلافة رمضان صبحي فى بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم كدواء لآلاف السنين.. احرص على تناول هذه الكمية من الرمان يوميا

تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

أحبته فقتلها بـ 4 رصاصات .. الأميرة فتحية هجرت مصر وزوجها أنهى حياتها في أمريكا