السفير البريطاني في اليوم العالمي للغة العربية: "لغة أم كلثوم.. كيف لا أحبها؟"

فى كلمته التي سوف تبثها غدا وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، يتحدث السفير البريطاني في مصر سير جيفري آدامز عن تجربته في تعلم اللغة العربية خلال فترة عمله في عدد من الدول العربية وحبه للغة العربية باعتبارها لغة كوكب الشرق أم كلثوم.





وتأتي هذه الكلمة ضمن فعاليات نشاط تنظمه وزارة الثقافة ويبث علي شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: "وتحدث السادة السفراء بالعربية .." في إطار مبادرة علاقات ثقافية التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الفترة الماضية.





يذكر أن وزارة الثقافة المصرية قررت أن تتضمن احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية هذا العام بث رسائل من سفراء الدول الأجنبية من غير الناطقين بالعربية يتحدثون فيها عن علاقتهم باللغة العربية، وكان الهدف من هذا النشاط هو تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية ليس فقط باعتبارها وسيلة للتواصل بين المتحدثين بها، لكن باعتبار أن إجادتها يفتح الباب أمام رصيد ضخم من التراث الثقافي والحضاري.



