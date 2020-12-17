مركز التنمية المحلية يحتفل بتخريج 99 متدربًا من العاملين بالمحليات

احتفل المركز اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية وسكرتيرى المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال إدارة الأزمات ودورة أساسيات التحول الرقمى واستفاد منها 99 متدربًا من جميع المحافظات.





من ناحية أخرى، يواصل مركز تدريب سقارة برنامجه التدريبى للأسبوع الـ 15 بتنظيم دورتين عن تنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات والاشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى فيما يستكمل المركز دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 72 متدربا من جميع المحافظات.





كما ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع القادم دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات المديرين والعاملين فى مكاتب (مشروعك) بالمحافظات ويستفيد من هذه الدورة 45 متدربا.





يأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة المتنامى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموى الهام وما توفره من فرص عمل، وفى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) .





وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن (مشروعك) ساهم في توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروعًا صغير ومتوسطًا بقروض 16,5 مليار جنيه مشددًا على القائمين على ( مشروعك ) باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.





وأشار اللواء محمود شعراوى الى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أية عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .



