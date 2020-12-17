التصديري للصناعات الغذائية: إعداد بعثة تجارية لتنزانيا خلال مارس 2021

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه جار الإعداد لتنظيم بعثة تجارية خلال شهر مارس المقبل إلى تنزانيا لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات المستوردة التنزانية على مدار 4 أيام.





وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع للسوق الأفريقية، مشيرا إلى أن البعثة ستكون متخصصة لمجالات الزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات المطاحن.





ونوه المجلس بأن قيمة الاشتراك في البعثة تصل لنحو 1250 دولارا، وأن آخر موعد للاشتراك والسداد منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة حجز الفندق تصل لنحو 100 دولار بالليلة وتكلفة الطيران 7 آلاف جنيه.





جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية للسودان"، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.













وقال علاء الوكيل، رئيس لجنة أفريقيا بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لزيادة الاستثمار والتصدير في السوق السودانية، خاصة مع رفع الحظر الاقتصادي عنها وشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يتيح توافر النقد الأجنبي ويسهل عمليات فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتبعها الحكومة لتشجيع الاستثمار.





وأضاف أن إجمالي واردات السودان العام الماضي بلغ 7.6 مليار دولار، وتعد مصر رابع أكبر مصدر للسودان في كل القطاعات السلعية بنسبة 6.1% من واردات السودان.





ولفت المجلس إلى أنه جار التواصل مع هيئة المعارض من أجل حجز مساحة لشركات القطاع بالجناح المصري المشارك في فعاليات معرض الخرطوم الدولي خلال الفترة من 21-27 يناير المقبل.وأوضح الوكيل احتلال الصين المركز الأول من الدول المصدرة للسوق السوداني بما قيمته 2.3 مليار دولار، بنسبة 30% تلتها "الهند" بقيمة مليار دولار بنسبة 14% من إجمالي واردات السودان، وفي المرتبة الثالثة "الإمارات العربية المتحدة"، والتي تقوم بتصدير ما قيمته 845 مليون دولار تمثل 11% من إجمالي الواردات.