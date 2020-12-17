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توك شو

وزير الخارجية الروسي: تقديم 100 ألف طن قمح لسوريا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:59 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي
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هاجر إبراهيم
قال وزير الخارجية الروسي، إنه فيما يخص بإعادة إعمار سوريا بعد الأزمة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم تبني سلسلة من القرارات المتعلقة بسوريا على إعادة الإعمار وإطلاق عمل منظم فى هذا الاتجاه.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه يتم مواصلة تقديم الدعم الإنساني بمختلف أشكاله، على سبيل المثال تم تقديم مؤخرا شحمة من القمح الروسي لسوريا بـ100 ألف طن إجمالى وزنها.

وتابع: "نحن الآن فى المراحل النهائية على إتمام العمل على وضع الصيغة لعمل اتفاقية شاملة لتعزيز وترسيخ التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين".

وفى سياق آخر، قال وزير الخارجية السوري، إن دماء سوريا وروسيا تم دمجهم مع بعضهم فى كل أنحاء الجمهورية السورية فى مكافحة ومواجهة الإرهاب ومن أجل القضاء عليه.

وأضاف وزير الخارجية السوري، أن هناك بعض الدول التى أرسلت إلى سوريا الإرهاب معتقدين أن ذلك سيساهم فى تغيير النظام السياسي، ولكن روسيا فهمت أن هذا الإرهاب يهدد كل العالم.

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