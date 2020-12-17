قبل موقعة الليلة.. تارخ مباريات الزمالك وبيراميدز مع صافرة محمد عادل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية نحو استاد الدفاع الجوى مساء اليوم لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى.





وأعلن اتحاد الكرة اختيار الحكم " محمد عادل " لإدارة مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز، وأدار عادل العديد من المباريات للفريق، حيث تواجد من قبل فى 16 مباراة للزمالك، نجح الأبيض فى الفوز فى 12 مباراة وخسر مباراتين وتعادل فى مباراتين أخرين، وأدار محمد عادل 9 مباريات لبيراميدز، فاز خلالها معه فى 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتلقى الهزيمة فى مباراتين.





ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالى باتشيكو إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة إلى المنافسة على لقب بطولة الدوري بعد فوزه فى المباراة الأولى على حساب المقاولون العرب بهدفين دون رد.





وفى المقابل يدخل بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.





ويفقد بيراميدز اليوم نجمه الأبرز رمضان صبحى عقب طرده فى المباراة الماضية أمام الاتحاد على إثر مشادته مع الحكم محمد الصباحى عقب المباراة.





وضمت قائمة الزمالك لمواجهة اليوم كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع.





وفى الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد بالإضافة إلى مصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.





وأعلن أروبارينا مدرب بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الأبيض اليوم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.