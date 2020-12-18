5 حالات للجمع بين أكثر من معاش.. تعرف عليها

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، 5 حالات للجمع بين أكثر من معاش، ووضع شروطًا لذلك، وجاءت الحالات كالتالي:





- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.





- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.





- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.





- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.





- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.





ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.



