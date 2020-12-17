التأديبية تعتبر طعن أستاذ جامعي لتعويضه مليون جنيه كأنه لم يكن

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، باعتبار طعن استاذ جامعى بكلية مرموقة كأنه لم يكن ، والذي كان يطالب بتعويضه بمبلغ مليون جنيه لتعرضه لأضرار أدبية ، بعد فقد مظروف النتيجة الخاصة بالفرقة الرابعة والذي أُحيل للتحقيق لهذا السبب ، وذلك لعدم امتثال الاستاذ الجامعى لأوامر المحكمة ، وتنفيذ الطلبات وتقديم المستندات المطلوبة ، مما دعاها بالحكم السالف بيانه ، وأمرت بتحميله المصروفات القضائية .





بداية الواقعة ، عندما أقام الاستاذ الجامعى الذي ينتمى لإحدي كليات القمة ، وخلال عام ٢٠١٣ ، أُسند اليه تدريس مادة مشروع التخرج للفرق الرابعة بكليته ، وبعد إنتهاء العام الدراسى خضع الطلاب للإمتحانات وتقييم أعمالهم وتم منحهم الدرجات ، وإرسال كشف بنتيجة الدرجات فى مظروف مغلق مع أحد المشاركين معه فى وضع الدرجات ، ونظرا لان كنترول الفرقة الرابعة كان مغلقًا فى هذا اليوم ، فقد عرض الامر على وكيل الكلية الذى وافق على إستلام النتيجة ، إلا انه الطاعن فوجىء بإدارة الكلية بلا سند تمنح مهمة منح درجات مادة التخرج لأستاذ آخر بالكلية ، وذلك بسبب فقد مظروف النتيجة، وعليه فقد تقدم بشكوى الى إدارة الكلية الا انه فوجىء باحالته للتحقيق ولم يعلم بنتيجة هذا التحقيق .