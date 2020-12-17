استخدم كدواء لآلاف السنين.. احرص على تناول هذه الكمية من الرمان يوميا

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، ويمكن تكسير فيتامين ج عند المبستر، لذلك اختر عصير الرمان محلي الصنع أو الطازج للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية.



