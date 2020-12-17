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مرأة

استخدم كدواء لآلاف السنين.. احرص على تناول هذه الكمية من الرمان يوميا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:01 م
فوائد الرمان
فوائد الرمان
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نهى هجرس
يعد الرمان من الفواكه رخيصة الثمن، والتي تحتوي على العديد من الفوائد التي تفيد الجسم بشكل كبير، وقد يساعد في الوقاية من السرطان ودعم المناعة والخصوبة.

وكشفًا لما قدمه موقع "medicalnewstoday" إليكم ابرز الفوائد الصحية للرمان منذ القدم.

يحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاي الأخضر، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، ويمكن تكسير فيتامين ج عند المبستر، لذلك اختر عصير الرمان محلي الصنع أو الطازج للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية.

وجد الباحثون أنه قد يساعد في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا، على الرغم من الدراسات المتعددة حول تأثيرات العصير على سرطان البروستاتا، لا تزال النتائج أولية.

على الرغم من عدم وجود دراسات طويلة الأمد مع البشر تثبت أن عصير الرمان يقي من الإصابة بالسرطان أو يقلل من مخاطر الإصابة به، إلا أن إضافته إلى نظامك الغذائي لن يضر بالتأكيد.

يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في العصير وتركيزها العالي يعيقان تقدم مرض الزهايمر ويحمي الذاكرة.

ويمكن لعصير الرمان أن يقلل من التهاب الأمعاء ويحسن الهضم، قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي والأضرار.

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