رئيس جامعة عين شمس يلتقي بالطلاب الوافدين من الدول الأفريقية

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصريه للشراكة من أجل التنمية و الوزير المفوض كريم أمين نائب امين عام الوكالة والطلبة الوافدين من إفريقيا.





والملتحقين بكلية الطب بمنحة من الوكالة وعددهم 12 طالبا من عدد من الدول الأفريقية منها جنوب السودان والسودان وأوغندا وارتيا وتنزانيا وكينيا.





وذلك بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس والدكتوره شهيره سمير وكيل كليه الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئه والمدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي و الدكتوره هبه الله السعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب.

والدكتور شيرويت الأحمدى مدير اداره الوافدين بالجامعه دكتورة نيره سامي مدير اداره الوافدين في كليه الطب .









جاء اللقاء للاطمئنان علي أحوال الطلاب وسير العملية التعليمية و خلال اللقاء استمع ا.د. محمود المتينى لاحتياجات الطلاب و ناقش أوضاعهم وحثهم علي الاجتهاد في الدراسة مقدما لهم التشجيع ومؤكدا علي أن جميع أبواب قيادات الجامعة مفتوحة للاستماع إلي مطلب وتذليل اى معوقات .





كما قدم بعض نصائح للطلاب الوافدين حول الإجراءات الواجب اتخاذها بشان فيروس كورونا من حيث ضرورة الاهتمام بغسل الايادي باستمرار والمحافظه على التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة.



