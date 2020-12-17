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مرأة

بإطلالة ملونة.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:16 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تكشف جمالها.
وتألقت بها نرمين الفقي، بجيب انيقة باللون الأخضر، وارتدت بلوزة بسيطة باللون الأبيض لتبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت جاكيت باللون الأبيض لأكمال ظهورها الجذاب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط مع عقد حول الرقبة.
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