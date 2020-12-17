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رياضة

العميد يعلن قائمة الاتحاد استعدادا لـ سموحة بـ الدوري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:19 م
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
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حسام الحارتي
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة غدا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: عماد السيد.. محمد صبحي.. محمود رزق.. داميون لوي.. محمد عطوة.. كريم يحيي.. كربم الديب.. السيد سالم.. صبري رحيل.. حسام عاشور. أحمد مانجا .. مروان عطية.. . خالد الغندور.. عمار حمدي.. احمد راشد.. عبد السميع.. كريم ممدوح.. ويلياميز روماريو..رزاق سيسه.. -خالد قمر.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التدريب الختامي بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول باستاد الإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يظهر حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في المباراة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

واطمأن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري على جميع البدلاء بالمشاركة أمام فريق الشباب في المباراة الودية التي انتهت بالفوز علي فريق الشباب بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.
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