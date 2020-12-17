صفقة انتقال كودجو إلى الأهلي مهددة بالفشل

أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه من الصعب تعاقد الأهلي مع لابا كودجو لاعب نادي العين الإماراتي.
وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "لابا كودجو يتقاضى مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا" أي ما يساوي 47 مليون جنيه تقريبا"، وهو الرقم الصعب أن يدفعه أي نادي في مصر خلال الفترة الحالية".
وأضاف: "لابا كودجو في طريقه لتجديد عقده مع نادي العين، كما أنه عنصر أساسي ضمن تشكيلة الفريق".
كان بيدو إيمانويل المدير الفني للعين الإماراتي شدد مؤخرا، على رفضه رحيل لابا كودجو عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
قال إيمانويل في تصريحات نقلتها صحيفة " الإمارات اليوم":"ليست لدينا نية لبيع لابا كودجو، الحديث عن هذا الأمر في هذا الموسم ليس جيدًا .. افتقدنا لاعبين كثيرين ولا نريد أن نفقد لاعبين آخرين."
وارتبط لابا كودجو بالانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم خط الهجوم.
وانتقل لابا كودجو لنادي العين صيف العام الماضي قادمًا من نهضة بركان المغربي بعد قيادته الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية قبل الخسارة من الزمالك.