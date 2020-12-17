ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يحدث في الضفة.. مشروع قانون إسرائيلي يلزم الحكومة بإنشاء بنية تحتية لنقاط استيطانية عشوائية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:21 م
مستوطنات الضفة
مستوطنات الضفة
Advertisements
سمر صالح
صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المسمى "نسيج الحياة"، والذي يُلزم الحكومة الإسرائيلية بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في مناطق الضفة الغربية، علاوة على رصد اعتمادات خاصة إليها.
 
وقال المبادر للمشروع النائب عن حزب "يمينا" بتسالئيل سموتريتش، إنه "يجب علينا أن نقوم بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست" والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة، داعيًا حزب "الليكود" إلى المساعدة في ذلك.
 
من جهتها شجبت "القائمة المشتركة" مشروع القانون، وقال رئيسها النائب أيمن عودة إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.
 
ودعا عودة إلى إلغاء مشروع القانون، معتبرًا أن أمرًا كهذا من شأنه أن يُوتر الأوضاع في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملونة.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

هفضل أستاذ.. حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال

مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور