النائب أحمد سمير: القانون الجديد للعمل الأهلي ينظم أوضاع الجمعيات ولا يقيد عملها

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون تنظيم العمل الأهلي، نظم عمل وتأسيس الجمعيات، وقنن هذا الأمر بشكل جيد، حتى لا يكون هناك جمعيات تعمل بشكل مشبوه أو من أجل الحصول على أموال، مضيفا، أن تفويق أوضاع الجمعيات وفق للقانون، أتاح دخول الأجانب في مجالس الإدارات أو مجالس الأمناء، وهذا يؤكد أن الدولة ليست ضد دخول الأجانب في الجمعيات، ولكن من حق الدولة أيضا أن تعرف عمل هذه الجمعية، وما مصادر تمويلها.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول "قراءة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، بمجلس الشباب المصري، أن الجمعيات الأهلية طبقا للقانون الجديد، لها الحق في الحصول على التمويلات المعروفة، وأيضا لها الحق في فتح نشاط تجاري، بعكس الأحزاب السياسية تعتمد على نفسها فقط، موضحا أن الدولة لن تمنع عمل المجتمع المدني كما يروج البعض، ولكن الدولة تريد تفويق أوضاع هذه الجمعيات، ويكون هناك شفافية فيما تتلقاه هذه الجمعيات من تمويلات أو تبرعات.



