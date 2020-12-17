رئيس جامعة عين شمس يكرم العقيد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة

كرم صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة العقيد ا.ح محمد رمضان مدير ادارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس ، وذلك لانتهاء فترة خدمته بالجامعة وتقديرًا للجهود المضيئة التى بذلها السيد العقيد ا.ح محمد رمضان خلال فترة عمله بكل صدق وإخلاص ،





ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها بالجامعة مؤكدًا على أهمية مشاركة الفعالة للنهوض بمهام أعماله في رفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعة حيث كان نموذجًا مشرفًا ومثالًا يحتذى به فى حرصه على إنجاز المهام ما يحقق صالح وخدمة الوطن ، وذلك من خلال مشاركة طلاب الجامعة في المشروعات القومية والندوات التثقيفية بحضور فخامة رئيس الجمهورية والزيارات الميدانية للمدن الجديدة والعاصمة الإدارية وكذلك زيارة بعض وحدات القوات المسلحة .



