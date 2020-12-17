«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات دورة «ابدأ وحسن مشروعك» بمركز شباب سرايا القبة .. صور

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب فعاليات الدورة التدريبية المنفذة في إطار برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري وذلك صباح اليوم الخميس بمركز شباب سرايا القبة.





تضمنت الدورة التدريبية عددًا من الموضوعات منها كيفية إقامة مشروع وإدارته، دراسة الجدوي، الجانب التسويقي للمشروع، علاوة على الخدمات المالية وغير المالية لإقامة المشروعات، والإجراءات القانونية المتبعة.

ويأتي تنفيذ برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" في إطار دور الوزارة في المساهمة في مواجهة مشكلة البطالة من خلال توجيه الشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.



