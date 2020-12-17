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رياضة

«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات دورة «ابدأ وحسن مشروعك» بمركز شباب سرايا القبة .. صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب فعاليات الدورة التدريبية المنفذة في إطار برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري وذلك صباح اليوم الخميس بمركز شباب سرايا القبة. 

تضمنت الدورة التدريبية عددًا من الموضوعات منها كيفية إقامة مشروع وإدارته، دراسة الجدوي، الجانب التسويقي للمشروع، علاوة على الخدمات المالية وغير المالية لإقامة المشروعات، والإجراءات القانونية المتبعة.  
 
ويأتي تنفيذ برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" في إطار دور الوزارة في المساهمة في مواجهة مشكلة البطالة من خلال توجيه الشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. 

 يعتمد البرنامج على خمسة محاور لمساعدة الشباب للوصول إلى فكرة مشروع هادف، وتشمل المحاور تنفيذ ندوة تعريفية عن خدمات الوزارة لتنمية المشروعات، وورش عمل، ومهارات إعادة اكتشاف قدرات الشباب المشارك، والتدريب على كيفية إعداد دراسات الجدوى، ونموذج العمل والحالة التسويقية، وكذا تنفيذ محاكاة للمشروع عن طريق تنفيذ محاكاة لعمليات البيع والشراء والتسويق لمنتج المشروع.
«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات دورة «ابدأ وحسن مشروعك» بمركز شباب سرايا القبة .. صور
«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات دورة «ابدأ وحسن مشروعك» بمركز شباب سرايا القبة .. صور
«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات دورة «ابدأ وحسن مشروعك» بمركز شباب سرايا القبة .. صور
«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات دورة «ابدأ وحسن مشروعك» بمركز شباب سرايا القبة .. صور
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