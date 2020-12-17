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رياضة

رسائل الأهلاوية لموسيماني بعد إصابته بكورونا.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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القسم الميداني- محمد المنشاوي
أعلن النادي الأهلي إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، و ذكر الأهلي أن المسحة الطبية التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن المدرب سوف يخضع للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا.

وتجولت كاميرا "صدي البلد" في الشوارع المصرية لمعرفة رسائل الجماهير الرياضية الي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني حول اصابته ب COVID-19 المعروف باسم فيروس كورونا المستجد. 

في البداية قال حسني محمد إن كابتن موسيماني شخصية عريقة
 وكبيرة، ويتمني له الشفاء عاجلا والرجوع الي الفريق، وانه غير فريق الأهلي الي الأفضل منذ قدومه الي النادي. 

وأكمل عبد الله علي بأنه يتمني الشفاء العاجل لموسيماني، و حرصه علي اتخاذ الأدوية والاجراءات الاحترازية المطلوبة، حتي يتم استعادة صحته سريعًا والرجوع الي الفريق مرة أخري. 

ويري عمر نور ان موسيماني مدرب جيد وتمكن من الحصول  علي بطولات كثيرة في الفترة الماضية، ويتمني لموسيماني الصحة الجيدة، والشفاء العاجل له ولعائلته قريبًا.

وتحدث محمود أحمد قائلًا أنه رغم كونه مشجعًا للنادي الزمالك لكنه يتمني الشفاء لموسيماني، وعودته للفريق سريعًا، و حصوله علي المزيد من البطولات في عهده لتدريب الفريق. 

وأنهي يس مصطفي أنها فترة صعبة علي موسيماني و لكنها سوف تنتهي، ويرجع مرة أخري الي فريق الأهلي، للاستمرار في فوز المزيد من البطولات، وتقديم كل ما هو صالح للنادي الأهلي.

يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة القارية الشهر الماضي، قبل أن يفوز مع الأهلي بكأس مصر في الخامس من ديسمبر الحالي.

وطمأن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، متابعيه وجماهير الأهلي، على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب موسيماني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا "الخير للجميع، لقد ذهبت للتو لإجراء أشعة (X-rays)، وسأحصل على مشورة الأطباء غدًا".

وتابع "شكرًا لكل تمنياتكم الطبية، إن شاء الله سأعود قريبًا".
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