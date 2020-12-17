صوفي تيرنر تهاجم الأمريكان بسبب عدم ارتداء الكمامة

شنت النجمة العالمية صوفي تيرنر الهجوم على الاشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية.





وظهرت نجمة مسلسل game of thrones في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تناشد الجميع بارتداء الكمامات لان شخص واحد قد ينقذ حياة من حوله.





شوهدت النجمة العالمية صوفي تيرنر ، برفقة زوجها المغني الأمريكي جو جوناس أثناء تجولهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس الامريكية.





ورصدت عدسات الباباراتزي صورًا لـ صوفي تيرنر و جو جوناس مع مولودتهما التي تبلغ من العمر 3 أشهر فقط، حيث التزم الثنائي الشهير بالكمامة الطبية.





وأقيم حفل زفاف لـ صوفي تيرنر وجو جوناس الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية عقب الانتهاء من حفل توزيع جوائز billboard الموسيقية والثاني في العاصمة الفرنسية باريس.





أشار الموقع، أنه حصل على معلومات بأن صوفي تيرنر، تنوي أختيار اسم «ويلا»، لـ طفلتها الأولى، من زوجها الفنان الأمريكي جو جوناس، ولكن لم يتم تأكيد هذا الاسم حتى الآن.





وظهرت صوفي تيرنر - نجمة Game of Thrones، في صورتها الأولى بعد الولادة، وهي على سرير أحد المستشفيات بـ لوس أنجلوس، وتحمل طفلتها، وبجوارها زوجها جو جوناس.





وأقيم حفل زفاف لـ صوفي تيرنر وجو جوناس الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية عقب الانتهاء من حفل توزيع جوائز billboard الموسيقية والثاني في العاصمة الفرنسية باريس.



