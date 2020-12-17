طاقة البرلمان: مصر تتصدر المركز الخامس بدول المنطقة إنتاجا للغاز

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالطاقة ومجالات البحث والتنقيب هو السبب الرئيسي فيما حققته مصر من قصص نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى التاريخ فى مجال الثروة البترولية والغاز خاصة ان انتاج مصر من الغاز بلغ 6.2 مليار قدم مكعب وأصبحت من الدول الكبار فى هذا المجال بعد ان وصلت الى المرتبة 13 عالميا والخامسة في المنطقة مشيرًا الى ان هذا القطاع الواعد يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التى لاتتوانى لحظة فى المتابعة الدقيقة لكل ما يدور داخل قطاع البترول والغاز.





وأشاد " السويدى " فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين بما حققته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة من نجاحات مبهرة داخل هذا القطاع الاقتصادى الناجح مؤكدًا ان قيادات ورؤساء الشركات والهيئات والمهندسين والفنيين وجميع العاملين داخل قطاع البترول على مستوى الجمهورية وفى مقدمتهم من يعملون داخل حقول البترول والغاز يواصلون العمل ليلًا ونهارًا من اجل انجاز المزيد من المشروعات داخل القطاع.





ووصف النائب طلعت السويدى النمو الكبير وغير المسبوق على مدار أكثر من 30 عامًا في معدلات توصيل الغاز للمنازل ليصل عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إلى 11 مليون وحدة سكنية وأن نسبة 45% مما تم توصيله جاء خلال السنوات الست الماضية بانه انجاز كبير وخلفه جنود مخلصون وحريصون على التنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس السيسى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بهذا الانجاز المبهر.





وقال النائب طلعت السويدى ان أكبر دليل على النجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول هو وصول أكثر من 80 اتفاقية اقرها مجلس النواب فى فصله التشريعى الأول و نجح خلال السنوات الست الماضية في توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة في مجال البحث والاستكشاف، كما تم تنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر والمنطقة العربية بالبحر المتوسط.





وطالب النائب طلعت السويدى من الحكومة الاسراع فى تنفيذ المبادرة المهمة التى اطلقها الرئيس السيسى في يوليو 2020 للتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات، بما يحقق مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي معربًا عن ثقته فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المبادرة المهمة بعد وضع برنامج حوافز تشجيعية لمالكي السيارات وقروض ميسرة من البنوك وجهات الإقراض للمستفيدين.