نشرة المرأة والصحة.. فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود بدل السكر.. ونرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:02 م
نرمين الفقي
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...
يستخدم العسل كغذاء ودواء منذ القدم، وذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، كما إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية، العسل صحي بشكل خاص عند استخدامه بدلًا من السكر المكرر ، وهو عبارة عن سعرات حرارية فارغة 100٪. التهاب الأذن يسبب العديد من الأعراص المزعجة و يجب التحدث إلى الطبيب عن كيفية علاج التهاب الأذن بالاعشاب ومدى جدوى تلك العلاجات إليك أبرز تلك العلاجات حب الشباب
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نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تكشف جمالها. نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها وأناقتها.