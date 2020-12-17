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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود بدل السكر.. ونرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:02 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...

يستخدم العسل كغذاء ودواء منذ القدم، وذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، كما إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية، العسل صحي بشكل خاص عند استخدامه بدلًا من السكر المكرر ، وهو عبارة عن سعرات حرارية فارغة 100٪.

التهاب الأذن  يسبب العديد من الأعراص المزعجة  و يجب التحدث إلى الطبيب عن كيفية علاج التهاب الأذن  بالاعشاب ومدى جدوى تلك العلاجات إليك أبرز تلك العلاجات

حب الشباب مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، ويمكنك التخلص من آثار حب الشباب نهائيا بعلاجات سريعة وغير مكلفة إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث".

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تكشف جمالها.

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها وأناقتها.



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