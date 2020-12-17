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تعليم

وكيل تعليم قنا يكرم 10 متدربين من الأزهر لاجتيازهم تدريب أوفيس 365

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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يوسف رجب

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، 10 متدربين من منطقة قنا الأزهرية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي، لاجتيازهم تدريب على برنامج أوفيس 365، نظمه مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بناء على البروتوكول الموقع بين مديرية التربية و التعليم ومنطقة قنا الأزهرية.


كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدربي مركز التطوير المسئولين عن تفعيل البروتوكول و إعداد كوادر للمنطقة الأزهرية لتدريب معلمي الحاسب بالأزهر الشريف.


شهد التكريم، أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، و ابراهيم النقيب، مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأزهرية والأستاذ محمد ابراهيم موجه عام الحاسب بالأزهر.


أثني وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في كلمته على دور التطوير التكنولوجي في تنفيذ التحول الرقمي بالمديرية و منظومة الامتحانات بالمرحلة الثانوية ضمن عوامل نجاح  استراتيجية الوزارة.


و أشار خالد، إلى أن مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، ينظم تدريبات دورية للعاملين بالتربية والتعليم أو الأزهر، فى إطار حرص الوزارة على صقل مهارات المعلمين تكنولوجيا، و أن تدريب معلمين الأزهر يأتى ضمن بروتوكول موقع بين مديرية التربية و التعليم ومنطقة قنا الأزهرية.


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وكيل تعليم قنا يكرم 10 متدربين من الأزهر لاجتيازهم تدريب أوفيس 365
وكيل تعليم قنا يكرم 10 متدربين من الأزهر لاجتيازهم تدريب أوفيس 365
وكيل تعليم قنا يكرم 10 متدربين من الأزهر لاجتيازهم تدريب أوفيس 365
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