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محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية بـ بلطيم .. فيديو وصور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:49 م
محافظ كفر الشيخ يسلم
محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية بـ بلطيم .. فيديو وصور
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تسليم الوحدات السكنية وعددها 80 وحدة سكنية  بمدينة بلطيم، ضمن مشروع  الإسكان الاجتماعي.

وقرر محافظ كفر الشيخ تأجيل تسليم 16 وحدة سكنية بالطوابق العليا لإعادة تأهيلهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالوحدات السكنية للتعرف على مدى كفاءة الوحدات السكنية، والتي يتسلمها المواطنون، ولاحظ أن الطوابق العليا تحتاج لرفع كفاءة فرفض تسليم تلك الوحدات السكنية للمواطنين، إلا بعد الانتهاء من رفع كفاءة تلك الوحدات.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الوحدات  السكنية التي تم تجهيزها 96 وحدة سكنية ببلطيم ،  تم تسليم 80  وحدة سكنية لأصحابها المتقدمين من مستحقيها،  وأجل تسليم 16 وحدة سكنية بالطوابق العليا لرفع كفاءتهم .

وأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، وهذه الوحدات السكنية بداية لتسليم وحدات سكنية في مناطق أخرى ، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ قريبًا.

وهنأ محافظ كفرالشيخ، المستحقين مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الدولة  تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم تسليم الوحدات السكنية المقامة غرب مدينة كفر الشيخ، قريبًا وسيتم حل أزمة الإسكان بالعاصمة التي استمرت عشرات السنوات بالمحافظة.
محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية بـ بلطيم .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية بـ بلطيم .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية بـ بلطيم .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية بـ بلطيم .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية بـ بلطيم .. فيديو وصور
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