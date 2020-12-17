مستقبل وطن بـ كفرالشيخ ينظم دورة لإعداد القادة وإدارة الأزمات..صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ دورة تدريبية لإعداد القادة وكيفية إدارة الأزمات بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ؛ لتدريب الشباب على فن القيادة وإعدادهم لتولى المناصب القيادية وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





يأتى ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبوشوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى بالمحافظة .





وقال الدكتور ياسر شحاتة، إن الدورة تستهدف تدريب 200 شاب وفتاة على فن القيادة وإدارة الأزمات ويحاضر فيها الدكتور محمد الموجى الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر والحاصل على دورات عديدة فى إعداد القادة .





وأوضح يسرى أبو شعيشع، الأمين المساعد بأمانة العمل الجماهيرى بالمحافظة أن الدورة تقام لمدة 3 أيام فى الأسبوع من الثلاثاء إلى الخميس وتستمر لمدة شهر بعدها يتم حصول الدارس على شهادة معتمدة من إحدى الأكاديميات المتخصصة التى تم التنسيق من خلال أمانة العمل الجماهيري.





وأشار أبوشعيشع إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للدارسين وارتداء الكمامات من أهم شروط الدورة ، موضحًا أنه تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فعاليات الدورة.





ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب الداعية لإقامة الدورات التدريبية لتدريب الشباب على فن القيادة وكيفية إدارة الأزمات لإعدادهم لتولى المناصب القيادية فى المجتمع.