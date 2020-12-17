داليدا خليل لـ صدى البلد: أهتم بالحضور اللافت في المهرجانات الفنية.. فيديو

عبرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن سعادتها الكبيرة بإصرار الشعب المصري على التمسك بالأمل رغم كل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وجاء ذلك خلال استضافتها بموقع صدى البلد، وتمنت أن يركز الجمهور على الأفلام والفعاليات السينمائية التى تحدث.

وأبدت داليدا تعجبها من تركيز جمهور السوشيال ميديا على إطلالات الفنانات فقط فى المهرجانات الفنية، وأكدت أنها من الفنانات التى تحب الحضور اللافت وتهتم بإطلالتها، وأكدت أن كل إطلالات الفنانات بالقاهرة السينمائي كانت رائعة.

وكانت قد تحدثت الفنانة داليدا خليل لـ "صدى البلد" عن تشبيهها بالفنانة ميريام فارس.

وقالت داليدا إن ميريام فارس تتميز بلونها الخاص وفنها المختلف، وكل شيء تقوم به تقدمه بشكل مختلف تماما، مؤكدة أنه لا يوجد تشابه بينهما فى أى شيء.

وأكدت داليدا، في تصريحاتها لـ "صدى البلد"، أنها تخاف من المقارنة بأى فنان آخر، فهى تقدم لونا جديدا من الفن.

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كانت المطربة اللبنانية داليدا خليل، حلت ضيفة على موقع "صدى البلد"، وذلك لتكريمها وللتحدث عن آخر أعمالها الفنية.

وكشفت داليدا خليل عن كواليس أحدث كليباتها الغنائية "شيك أوي" وقالت: "الكليب أخذ تحضيرا 3 سنوات لأن الظروف كانت صعبة جدًا في السوق في الوطن العربي، إضافة إلى ظروف الكورونا".

وأضافت: "تعمدنا طرح الكليب في إطار استعراضي، المخرج اشتغل بحرفية عالية وعالمية، ولذلك وصلنا لدرجة محترفة تليق بالمشاهد، من أول الصورة لحد الرقص والاستعراضات".

وتطرقت داليدا خليل، إلى تحضيراتها الفنية الجديدة في السينما والدراما والمزيكا، وتحدثت بالتفصيل عن تجربة ديو المشاهير مع راغب علامة، وهل هناك مشروع آخر سيجمعها معه أم لا، كما تطرقت للحديث عن تعاونها مع زياد برجي وتفاصيل التعاون بينهما.

كما تحدثت داليدا خليل عن تجربتها ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا واللقاح الجديد، مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.

بشوف تركيز كبير على إطلالات الفنانات وانا من الناس اللى بتهتم بالحضور اللافت، بس شوفت على السوشيال الناس مهتمة بشكل غريب، وكل الفنانات في لبنان بيهتموا باللبس والإطلات، والشعب المصري متشبص بالأمل والإستمرارية رغم كل الظروف الصعبة.