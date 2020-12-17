ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعدات صحية.. حركة فتح الفلسطينية توجه الشكر لـ مصر والإمارات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:02 م
أشرف جمعة عضو المجلس
أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح
Advertisements
أسامة علي
وجه أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح الفلسطينية الشكر للدولة المصرية على تسهيل إجراءات وصول المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة.

ووجه عضو المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفى اليوم نقلته فضائية الغد، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استجابتها لاستغاثة وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي، ان الوضع الصحي فى قطاع غزة متهالك نظرا للحصار الذي يفرضه الكيان المحتل فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وعبر عضو المجلس التشريعي،عن تمنياته باستمرار القوافل الطبية لتخفيف الأعباء عن قطاع غزة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

كوارث 2020 لم تنته.. إعصار يضرب المحيط الهادي .. شاهد

هقول لـ بابا إنك رايحة تقابلى شاب..سبب قتل فتاة البدرشين شقيقتها

يحمي من أمراض القلب.. فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود بدل السكر

بإطلالة ملونة.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

تعرف على اختبار منزلي لكورونا مدته 20 دقيقة.. فيديو

هفضل أستاذ.. حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم كدواء لآلاف السنين.. احرص على تناول هذه الكمية من الرمان يوميا

تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

أحبته فقتلها بـ 4 رصاصات .. الأميرة فتحية هجرت مصر وزوجها أنهى حياتها في أمريكا