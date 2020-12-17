مساعدات صحية.. حركة فتح الفلسطينية توجه الشكر لـ مصر والإمارات





ووجه عضو المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفى اليوم نقلته فضائية الغد، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استجابتها لاستغاثة وزارة الصحة الفلسطينية.





وأكد أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي، ان الوضع الصحي فى قطاع غزة متهالك نظرا للحصار الذي يفرضه الكيان المحتل فى ظل انتشار فيروس كورونا.





وعبر عضو المجلس التشريعي،عن تمنياته باستمرار القوافل الطبية لتخفيف الأعباء عن قطاع غزة.





وجه أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح الفلسطينية الشكر للدولة المصرية على تسهيل إجراءات وصول المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة.