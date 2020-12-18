عوالم الإنسان المجهولة .. ندوة بمكتبة المستقبل السبت

اعلن فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة ،عن تنظم أمسية ثقافية لمناقشة كتاب " عوالم الانسان المجهولة " للدكتورة رباب الششتاوى ، وذلك في السادسة من مساء بعد غد السبت .





تقول الكاتبة أن هذا الكتاب يمثل تأملات في علوم الطاقة وما وراء الطبيعة، حقائق لم تعرفها من قبل عن علم «القبالة» والطاقة عن الإنسان وطاقة الحروف والكلمات وما يسمى بعلم النفس الفيزيائي والطاقة البشرية والنظرية البشرية.



