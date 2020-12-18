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ثقافة

عوالم الإنسان المجهولة .. ندوة بمكتبة المستقبل السبت

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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طارق موسى
اعلن فؤاد عدلى مدير مكتبة  المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة ،عن تنظم أمسية ثقافية لمناقشة كتاب " عوالم الانسان المجهولة " للدكتورة رباب الششتاوى  ، وذلك في السادسة من مساء بعد غد السبت .  

تقول  الكاتبة أن هذا الكتاب يمثل تأملات في علوم الطاقة وما وراء الطبيعة، حقائق لم تعرفها من قبل عن علم «القبالة» والطاقة عن الإنسان وطاقة الحروف والكلمات وما يسمى بعلم النفس الفيزيائي والطاقة البشرية والنظرية البشرية.

وتؤكد الكاتبة من خلال كتابها أن أعمال كل منا طاقات مختلفة فكلامنا طاقة صوتية، وأجسامنا ترسل طاقة حرارية، وهي بذلك ترسم وتسجل حركتنا في الكون، وتخرج من المخ طاقات كهرومغناطيسية توضح نوايانا وأفكارنا، وحول كل منا طاقات غير مرئية أمكن تصويرها كي يتمكن البعض من رؤيتها، وهي ما تعرف بالهالات.
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