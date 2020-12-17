بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، وذلك لميكنة مرتبات السادة العاملين بالهيئة.

شهد التوقيع كل من محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر والفريق/ أسامة ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وقد قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و إبراهيم بشارة - مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والهيئة، و يهدف البروتوكول لتحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك بالإضافة الى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية و الخدمات الاليكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة بالسوق المصرفي والتي تتيح للعاملين التعامل بسهولة وامان من خلال حزمة منتجات (حسابات مرتبات - بطاقات ميزة - الانترنت والموبايل البنكي - محفظة بنك مصر – الالكترونية - والبطاقات الائتمانية وغيرها).

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدى من خلال تحويل رواتب نحو 17 ألف موظف بالهيئة الكترونيا على البنك، حيث ستتيح بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدي والشراء بأعلى درجات الأمان واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الالكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، هذا فضلا عن توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطي –الإسلامي) والتي تلبي احتياجات كافة العاملين وتناسب كافة شرائح الدخل، ويسهم ذلك في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الافراد، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد.

هذا ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.